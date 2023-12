Arco Vara AS Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses ist der Relative Strength Index, kurz RSI. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert von Arco Vara liegt bei 87,5, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 51,61, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Anleger-Sentiment: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Arco Vara wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Diskussionen verzeichnet. An einem Tag war das Stimmungsbarometer positiv, negative Diskussionen gab es keine. An den anderen Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Aktuell zeigt sich jedoch vor allem eine positive Stimmung bei den Anlegern, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Technische Analyse: In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Arco Vara-Aktie bei 1,73 EUR. Der letzte Schlusskurs betrug 1,625 EUR (-6,07 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (1,65 EUR) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-1,52 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arco Vara-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.