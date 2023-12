Arco Vara AS Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Arco Vara-Aktie während des vergangenen Monats neutral war. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gibt es ebenfalls ein neutral-Rating, da die Anleger weder signifikant mehr noch weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Arco Vara-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,73 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,625 EUR, was einem Rückgang von 6,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine schlechte Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1,65 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Arco Vara-Aktie somit eine neutrale Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Arco Vara eher neutral diskutiert wurde. Allerdings waren die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend an positiven Themen interessiert, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt. Somit erhält Arco Vara basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt eine gute Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Arco Vara-Aktie zeigt eine Ausprägung von 87,5, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,61, was für 25 Tage zu einer Neutral-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein schlechtes Rating für die Aktie.

Insgesamt zeigt die Auswertung der verschiedenen Faktoren ein unterschiedliches Bild in Bezug auf die Bewertung der Arco Vara-Aktie, wobei sowohl neutral als auch schlecht Ratings vergeben werden.