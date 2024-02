Arco Vara AS Aktie: Ist das noch normal?

In den letzten vier Wochen wurden bei Arco Vara keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die 200-Tage-Linie der Arco Vara liegt derzeit bei 1,67 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Signal. In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Arco Vara liegt bei 72,73, was als überkauft gilt und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Arco Vara daher in dieser Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

