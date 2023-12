Arco Vara AS Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Arco Vara-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 87,5 an, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Arco Vara-Aktie von 1,625 EUR um -1,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -6,07 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. In diesem Zusammenhang zeigt die Arco Vara-Analyse interessante Punkte auf: Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Arco Vara eher neutral diskutiert, wobei überwiegend neutrale oder positive Themen die Diskussion beherrschten. In den letzten ein, zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Daher erhält Arco Vara insgesamt eine "Gut"-Bewertung.