Arco Vara AS Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Einschätzung der Aktie von Arco Vara basierend auf Sentiment und Buzz ist neutral. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu dieser Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten kaum verändert, was auch zu einer neutralen Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Arco Vara-Aktie um 3,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird ebenfalls eine neutrale Einstufung gegeben, da die Distanz zum GD200 bei -0,58 Prozent liegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung durch die Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Arco Vara-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (57) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,17) führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale Einschätzung der Arco Vara-Aktie.