Arcimoto Aktie: Ein sicheres Investment?

Arcimoto, ein Unternehmen aus dem Markt "Motorradhersteller", notiert aktuell (Stand 04:58 Uhr) mit 1.52 USD stark im Minus (-1.32 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Unsere Analysten haben Arcimoto nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Arcimoto-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 12,78 USD. Der letzte Schlusskurs (1,52 USD) weicht somit -88,11 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 1,49 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,01 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Arcimoto ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Arcimoto-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Arcimoto-Aktie hat einen Wert von 63,16. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (52,19). Wie auch beim RSI7 ist Arcimoto auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,19). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Arcimoto.

3. Sentiment und Buzz: Arcimoto lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Arcimoto in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".