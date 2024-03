Arcimoto Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) von Arcimoto liegt derzeit bei 61,82, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage beträgt der RSI 66, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -3,69 Prozent zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik von Arcimoto als "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Arcimoto deuten auf eine erhöhte Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Schlecht".

Bei der Analyse des Anleger-Sentiments zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Arcimoto auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.