Arcimoto Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Arcimoto-Aktie zeigt gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,16 USD, was einem Abweichung von -26,55 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,852 USD) entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 0,72 USD, was einer Abweichung von +18,33 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arcimoto-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Arcimoto zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 32,41 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,51 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich für das Arcimoto-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Arcimoto diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Arcimoto deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Arcimoto in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

