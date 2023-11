Arcimoto Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Anleger sind positiv gestimmt: In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigen die Anleger von Arcimoto eine insgesamt positive Stimmung. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen und Meinungen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Aktie ist überkauft: Der Relative Strength Index (RSI) der Arcimoto-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 74, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 73,18 und bestätigt, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

Schlechte charttechnische Bewertung: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arcimoto-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,54 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,651 USD liegt. Diese Abweichung von -57,73 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,89 USD, während der letzte Schlusskurs darunter liegt. Damit erhält die Aktie auch für diesen Wert eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung nach der einfachen Charttechnik.

Sentiment und Buzz: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Arcimoto-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung nach Sentiment und Buzz.