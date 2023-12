Archrock Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs von Archrock wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor als sehr positiv bewertet. Mit einer Rendite von 72,01 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 46 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche von 26,29 Prozent kann Archrock mit einer Rendite von 45,73 Prozent deutlich punkten. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Archrock derzeit auf 11,55 USD geschätzt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 14,94 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt dabei +29,35 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch im Vergleich zum GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 13,69 USD lag, kann die Aktie mit einem Abstand von +9,13 Prozent überzeugen. Somit erhält sie insgesamt eine gute Gesamtnote.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich aktuell ein Wert von 33,88, was als neutral eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, wird die Aktie mit einem Wert von 31 als neutral bewertet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als neutral.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Archrock bei 27, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,98 als unterbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt wird die Aktie von Archrock aufgrund der positiven Entwicklung im Vergleich zur Branche und der guten Bewertungen in der technischen und fundamentalen Analyse als vielversprechend bewertet.