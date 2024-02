Archrock Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Archrock als Neutral-Titel betrachtet werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Archrock-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 11,66 und ein RSI25-Wert von 26,61. Beide Werte deuten auf eine "Gut"-Einstufung hin. Somit erhält die Archrock-Aktie insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Archrock-Aktie eine Rendite von 85,89 Prozent erzielt, was 59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche liegt bei 26,62 Prozent, wobei die Archrock-Aktie mit 59,27 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Archrock eine starke Aktivität gemessen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Archrock-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis gut abschneidet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Archrock-Aktie auf Basis des Relative Strength-Index, der Branchenvergleich Aktienkurs, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.