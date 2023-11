Archrock Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Dividendenpolitik von Archrock wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 5 liegt, was eine negative Differenz von -9,6 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt.

Im Bereich des Aktienkurses zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung, da Archrock in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 75,74 Prozent erzielt hat, was 26 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analystenbewertungen für die Archrock-Aktie sind durchweg positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 14 USD und einem Abwärtspotential von -0,43 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Archrock daher ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die Archrock-Aktie aktuell neutral eingestuft ist, sowohl im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Archrock aufgrund seiner positiven Performance im Aktienkurs und den überwiegend positiven Analystenbewertungen insgesamt gut abschneidet.