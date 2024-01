Archrock Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von Archrock wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 15,41 USD eine erwartete Kursentwicklung von -9,15 Prozent und somit eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einschätzung durch die Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Archrock-Aktie mit 15,41 USD um +30,7 Prozent über dem GD200 (11,79 USD) liegt, was als positives Signal zu werten ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 14,22 USD, was einem Abstand von +8,37 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat Archrock in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 81,13 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt nur bei 20,4 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass Archrock im Branchenvergleich um +60,73 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten hat, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Archrock-Aktie liegt bei 69,8, was als neutrale Situation interpretiert wird, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 40 liegt, weist auf eine neutrale Lage hin.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale Einschätzung für die Archrock-Aktie.