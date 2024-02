Archrock Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Archrock stieg in den letzten 12 Monaten um 85,89 Prozent, was eine Outperformance von 73,73 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu verzeichnete der gesamte "Energie"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von 12,15 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating für Archrock in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Archrock beträgt derzeit 52,26 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 40,43 ebenfalls eine "neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Archrock mit 4,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25,14 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Für Archrock zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Archrock, mit einer "Gut"-Bewertung für die Branchenvergleichsperformance, einer "Neutral"-Bewertung für den RSI und einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividende und das langfristige Stimmungsbild.