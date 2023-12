Archon Minerals Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Archon Minerals weist derzeit ein KGV von 13 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" durchschnittlich ein KGV von 320 haben. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse gilt Archon Minerals daher als unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Archon Minerals mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,85 %). Dieser Unterschied von 3,85 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) zur Beurteilung der Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Titels verwendet. Der RSI7 von Archon Minerals liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Abschnitt führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Archon Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,21 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,14 CAD am letzten Handelstag liegt um 33,33 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,15 CAD (-6,67 Prozent) eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Archon Minerals-Aktie aufgrund der fundamentalen Analyse, der Dividende, des RSI und der technischen Analyse insgesamt eine eher negative Bewertung.