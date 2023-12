Archer Reg Sew Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Archer als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Archer-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,43, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,87, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Archer in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Archer-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,9 NOK, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,86 NOK eine ähnliche Tendenz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Archer festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.