Archer Reg Sew Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten und Geschäftszahlen, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Falle von Archer ergibt sich ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war im Vergleich zu anderen Aktien durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie um 4,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -9,78 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Archer aktuell überkauft ist, was zu einer schlechten Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die RSI also als schlecht bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung, da die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral.

Insgesamt erhält Archer daher eine neutral Einschätzung sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus technischer Sicht.