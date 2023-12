Archer Reg Sew Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert wird. Der aktuelle Archer-RSI steht bei 43,4, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Archer-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Archer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein aktueller Wert von 0,92 NOK. Angesichts des letzten Schlusskurses von 0,854 NOK, der sich deutlich darunter befindet (Unterschied -7,17 Prozent), erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 0,86 NOK, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,7 Prozent) liegt. Somit wird die Archer-Aktie in diesem Fall mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Archer in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich eine positive Anleger-Stimmung für die Archer-Aktie.