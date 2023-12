Archer-Daniels-Midland Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Archer-daniels-midland wurde der 7-Tage-RSI auf 48,98 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 47,67 Punkte festgestellt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Bezüglich des Aktienkurses hat Archer-daniels-midland im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,92 Prozent erzielt, was 174,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Aktien aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" liegt die Rendite des Unternehmens um 6,34 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Hinsicht.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Archer-daniels-midland in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung. Die Mehrheit der Handelssignale in derselben Zeit deutet jedoch auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für dieses Kriterium führt.

In Bezug auf die Dividende weist Archer-daniels-midland eine Dividendenrendite von 2,46 % auf, was 1,38 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

