Archer-Daniels-Midland Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Archer-daniels-midland hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,92 Prozent erzielt, was 42,05 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Im Bereich Nahrungsmittel beträgt die mittlere jährliche Rendite -16,63 Prozent, und Archer-daniels-midland liegt aktuell 3,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Archer-daniels-midland liegt bei 42,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 71,94 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividende von Archer-daniels-midland beträgt 2,49 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (4,15 %) niedriger ist. Aufgrund dieser Differenz wird die Aktie derzeit als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Archer-daniels-midland eher neutral diskutiert, wobei negative Themen in den letzten ein, zwei Tagen überwogen. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Insgesamt wird die Aktie von Archer-daniels-midland aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft.