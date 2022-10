Archer-Daniels-Midland Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Kurs der Aktie Archer-daniels-midland steht am 18.10.2022, 08:50 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 85.76 USD. Der Titel wird der Branche "Landwirtschaftliche Produkte" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Archer-daniels-midland nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für Archer-daniels-midland liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Archer-daniels-midland vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 85,8 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (85,76 USD) könnte die Aktie damit um 0,05 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Archer-daniels-midland-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Archer-daniels-midland liegt bei einem Wert von 13,28. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 43,42) unter dem Durschschnitt (ca. 69 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Archer-daniels-midland damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Archer-daniels-midland aktuell 1,85. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Archer-daniels-midland bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.