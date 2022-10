Archer-Daniels-Midland Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Am 07.10.2022, 13:55 Uhr notiert die Aktie Archer-daniels-midland an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 85.75 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Archer-daniels-midland haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Archer-daniels-midland in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Archer-daniels-midland wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Archer-daniels-midland-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 81,94 USD. Der letzte Schlusskurs (85,75 USD) weicht somit +4,65 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (85,5 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,29 Prozent Abweichung). Die Archer-daniels-midland-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Archer-daniels-midland-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Archer-daniels-midland-Aktie hat einen Wert von 27,36. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (53,07). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Archer-daniels-midland auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Archer-daniels-midland.