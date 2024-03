Archer-Daniels-Midland Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Analystenbewertung für Archer-daniels-midland sieht insgesamt "Neutral" aus, da 2 Kaufempfehlungen, 3 Neutralbewertungen und 0 schlechte Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für das Unternehmen beträgt 83,2 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 51,8 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 54,81 USD sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Archer-daniels-midland zeigt einen Wert von 26,56, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.