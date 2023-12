Archer-Daniels-Midland Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten die Aktie von Archer-daniels-midland insgesamt mit zwei guten, zwei neutralen und keiner schlechten Bewertung versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Archer-daniels-midland vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 89,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 17,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Archer-daniels-midland. Dies resultiert aus negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Schlecht" führt. Bezüglich der Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Archer-daniels-midland mit einem Wert von 9,37 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 40,71, was zu einer Unterbewertung des Titels führt und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Archer-daniels-midland derzeit eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.