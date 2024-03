Archer-Daniels-Midland Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Archer-daniels-midland-Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Auf- oder Abwärtstrend des Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 71,59 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 61,31 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 56,93 USD, wodurch der aktuelle Schlusskurs positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie ein neutrales Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Mal eine positive, 3 Mal eine neutrale und kein negatives Rating für die Aktie vergeben. Dies führt zu einem neutralen Langzeitrating. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 35,7 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 83,2 USD fest, was als positiv bewertet wird.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Archer-daniels-midland mit 6,94 unter dem Branchendurchschnitt von 34,63 liegt. Dies führt zu einer unterbewerteten Einschätzung auf fundamentalen Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über die Aktie diskutiert, während in den letzten Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments neutral bewertet, obwohl in letzter Zeit überwiegend positive Signale zu erkennen waren.