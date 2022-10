Archer-Daniels-Midland Aktie: Jetzt wird es spannend!

Archer-daniels-midland, ein Unternehmen aus dem Markt "Landwirtschaftliche Produkte", notiert aktuell (Stand 09:15 Uhr) mit 89.28 USD ein wenig im Plus (+0.33 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Wie Archer-daniels-midland derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Archer-daniels-midland haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,28. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Archer-daniels-midland zahlt die Börse 13,28 Euro. Dies sind 69 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 43,44. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Für die Archer-daniels-midland sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 4 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Archer-daniels-midland vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Archer-daniels-midland. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 85,8 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -3,9 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 89,28 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".