Archer-Daniels-Midland Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktie der Archer-daniels-midland wurde in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt mit 2 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Es liegen keine neuen Analystenupdates für Archer-daniels-midland vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 83,2 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 45,79 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 57,07 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Archer-daniels-midland in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Archer-daniels-midland als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,94 insgesamt 77 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 29,76 im Segment "Nahrungsmittel". Dies führt zu einer fundamentalen Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Archer-daniels-midland im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine geringere Dividendenrendite von 2,49 % auf, was 5,72 Prozentpunkte unter dem üblichen Branchendurchschnitt von 8,21 % liegt. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.