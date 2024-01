Archer-Daniels-Midland Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Archer-daniels-midland verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,07 Prozent, was eine Underperformance von -8,82 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Archer-daniels-midland mit 175,47 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Archer-daniels-midland insgesamt als "Gut", mit 2 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 89,75 USD, was eine positive Entwicklung um 24,27 Prozent bedeuten würde.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Archer-daniels-midland mit 2,49 Prozent 1,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche, was die Aktie aus heutiger Sicht zu einem eher unrentablen Investment macht.

Fundamental betrachtet weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,37 eine Unterbewertung von 77 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche auf. Somit ergibt sich aus der fundamentalen Analyse eine Einstufung als "Gut".