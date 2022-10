Archer-Daniels-Midland Aktie: Die Bären zittern!

Per 30.09.2022, 11:53 Uhr wird für die Aktie Archer-daniels-midland am Heimatmarkt New York der Kurs von 80.61 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Landwirtschaftliche Produkte".

Wie Archer-daniels-midland derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Archer-daniels-midland weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,85 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 3,07 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,22 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Archer-daniels-midland erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 43,3 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 12,57 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +30,73 Prozent im Branchenvergleich für Archer-daniels-midland bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,29 Prozent im letzten Jahr. Archer-daniels-midland lag 24,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,28 liegt Archer-daniels-midland unter dem Branchendurchschnitt (69 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 43,5 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.