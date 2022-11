Archer-Daniels-Midland Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Per 05.11.2022, 02:36 Uhr wird für die Aktie Archer-daniels-midland am Heimatmarkt New York der Kurs von 95.8 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Landwirtschaftliche Produkte".

Die Aussichten für Archer-daniels-midland haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Archer-daniels-midland erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 43,3 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 12,75 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +30,55 Prozent im Branchenvergleich für Archer-daniels-midland bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,3 Prozent im letzten Jahr. Archer-daniels-midland lag 24 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für die Archer-daniels-midland sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 4 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Archer-daniels-midland. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 92,17 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -3,79 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 95,8 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Archer-daniels-midland mit einem Wert von 13,28 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,39 , womit sich ein Abstand von 69 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.