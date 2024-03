Archer Aviation Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den 7-Tage-RSI für Archer Aviation, liegt dieser aktuell bei 27,64 Punkten, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 45,25, was darauf hindeutet, dass Archer Aviation weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf 50- und 200-Tage-Basis betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt für Archer Aviation liegt bei 5,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,1 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen ähnlichen Trend, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Archer Aviation somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Archer Aviation-Aktie sind alle Einstufungen "Gut", was zu einem Durchschnitt von "Gut" für das Wertpapier führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 9 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 76,47 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 5,1 USD. Die Empfehlung auf Basis dieser Bewertungen ist somit "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Archer Aviation zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Archer Aviation, basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.