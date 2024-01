Archer Aviation Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Diskussionen rund um Archer Aviation auf Plattformen der sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was das Unternehmen als "Gut" einstuft. Die Aktie von Archer Aviation wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Archer Aviation bei 4,63 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,14 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +32,61 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,83 USD, wodurch die Aktie aus dieser Sicht mit +5,32 Prozent Abstand als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung: "Gut" für Archer Aviation.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Archer Aviation ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 77,32, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 48,71 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit ein "Schlecht".