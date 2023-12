Archer Aviation Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse von Archer Aviation deutet darauf hin, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt zeigen, dass der aktuelle Schlusskurs von 6,73 USD deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +53,65 Prozent beim 200-Tages-Durchschnitt und +23,49 Prozent beim 50-Tages-Durchschnitt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild bleibt neutral, während die Diskussion über das Unternehmen zugenommen hat. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis dieser Kriterien mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Archer Aviation ist ebenfalls positiv. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 1 mal mit "Gut" und 0 mal mit "Neutral" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut". Auch in Bezug auf den aktuellen Kurs von 6,73 USD wird eine Entwicklung von 33,73 Prozent erwartet, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 30,72, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 34 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Insgesamt wird Archer Aviation auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, der Analysteneinschätzung und des Relative Strength Index mit einem positiven "Gut"-Rating versehen.