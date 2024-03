ArcherMind Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Dividendenrendite von Archermind Nanjing beträgt derzeit 0 Prozent, gemessen am aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,07 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Archermind Nanjing ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Archermind Nanjing liegt bei 133,93, ähnlich wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Archermind Nanjing liegt bei 67,99, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 37 eine neutrale Situation an. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.