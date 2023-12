ArcherMind Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktie von Archermind Nanjing zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 0,6 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bezüglich fundamentaler Kriterien weist die Aktie von Archermind Nanjing ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 133,93 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Bewertung auf Basis von Sentiment und Buzz ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, und auch die Rate der Stimmungsänderung ist laut Messung kaum verändert. Somit wird die Aktie von Archermind Nanjing bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls neutral bewertet.

Die technische Analyse ergibt jedoch unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Archermind Nanjing-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen deutlichen Abwärtstrend, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Archermind Nanjing-Aktie somit verschiedene Bewertungen in den unterschiedlichen Kategorien, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.