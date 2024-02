Arch Therapeutics Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Arch Therapeutics können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Diese Analyse liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Arch Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,97 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,8 USD liegt, was einer Abweichung von -39,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ein negativer Trend sichtbar, wodurch die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite erzielt Arch Therapeutics aktuell keinen Ertrag im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen überkauften Zustand (Wert: 79,31), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Arch Therapeutics in mehreren Punkten eine "Schlecht"-Einstufung, was wichtige Einblicke in die aktuelle Situation der Aktie liefert.