Arch Therapeutics Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Arch Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,72 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,6 USD, was einer Abweichung von +69,12 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,11 USD) weist eine Abweichung von +47,91 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Arch Therapeutics-Aktie aktuell überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung beim 7-Tage-RSI, während der 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating ergibt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es keine signifikante Veränderung gibt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Arch Therapeutics-Aktie somit Bewertungen von "Gut" in der einfachen Charttechnik und der Anleger-Stimmung, während der RSI ein gemischtes Bild zeigt mit einem "Schlecht"-Rating und einem "Neutral"-Rating.