Arch Therapeutics Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

In den letzten zwei Wochen wurde die Arch Therapeutics hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen ergab, dass in den letzten Tagen jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Arch Therapeutics mit einem Relative Strength Index (RSI) von 96,37 derzeit überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI von 42, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet die Arch Therapeutics eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 88,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine positive Bewertung für die Arch Therapeutics. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen deutliche Abweichungen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Anleger-Stimmung, dem RSI und der Dividendenrendite eine eher gemischte Bewertung der Arch Therapeutics.