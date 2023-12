Arch Therapeutics Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Arch Therapeutics in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Arch Therapeutics diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Eine bekannte Metrik aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 97,9 Punkte, was darauf hindeutet, dass Arch Therapeutics momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Arch Therapeutics für diesen Punkt unserer Analyse daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Arch Therapeutics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite für Arch Therapeutics beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher bekommt Arch Therapeutics für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Arch Therapeutics basierend auf der Analyse von Sentiment, Relative Strength Index, Anleger-Stimmung und Dividende.

