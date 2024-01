Arch Resources löst Jubelsturm aus!

Die Arch-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu positiven Ergebnissen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +22,91 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 167,9 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge über das Unternehmen nahm jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führte. Insgesamt erhält das Unternehmen jedoch für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Arch zeigt eine Einstufung von "Gut" mit einem Niveau von 26,73. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Arch-Aktie.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.