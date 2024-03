Arch Resources-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Für die Arch-Aktie beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 72,47 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Hier ist die Bewertung "Neutral", da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Arch-Aktie liegt aktuell bei 148,57 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (167,72 USD) deutlich darüber liegt. Beim 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Arch eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Arch auf Basis der verschiedenen Analysen.