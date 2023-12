Arch Resources Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie von Anlegern berichtet wurde. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger jedoch vermehrt über negative Aspekte im Zusammenhang mit dem Unternehmen Arch ausgetauscht. Als Resultat wurde die Aktie vom Redaktionsteam als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine Einschätzung als "Neutral".

Die Stimmung im Internet kann die Meinung über Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Arch wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 136,19 USD für den Schlusskurs der Arch-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 165,24 USD, was einem Unterschied von +21,33 Prozent entspricht. Daher wurde die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Bewertungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Für die Arch-Aktie führte dies zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem RSI von 46,94. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergab eine "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 36,22. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral".