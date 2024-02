Arch Resources Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Arch, so ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 60,35 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 55,51 liegt. Somit wird die Aktie auf beiden Basiswerten als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Arch geäußert wurden. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird, basierend auf der Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Arch-Aktie, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 159,99 USD lag, was einem Unterschied von +11,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 143,89 USD entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs (169,92 USD) in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (-5,84 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien, wodurch die Gesamtbewertung für das langfristige Stimmungsbild bei "Neutral" liegt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was darauf hindeutet, dass kaum Veränderungen identifiziert werden konnten.