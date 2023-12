First Business Services Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse von First Business Services zeigt, dass das Unternehmen gute Bewertungen aufweist. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegen über den aktuellen Schlusskursen, was auf einen positiven Trend hindeutet. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie als überverkauft bewertet wird, was ebenfalls positiv ist.

Allerdings fällt die Performance von First Business Services im Vergleich zu anderen Unternehmen der Handelsbanken-Branche und dem Finanzsektor negativ aus. In den letzten 12 Monaten verzeichnete das Unternehmen eine Performance von -4,38 Prozent, während vergleichbare Aktien der Branche im Durchschnitt um 1,07 Prozent gestiegen sind. Im Finanzsektor lag die mittlere Rendite bei 10,86 Prozent, was bedeutet, dass First Business Services um 15,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt.

Trotz dieser Unterperformance erhält das Unternehmen eine positive Bewertung basierend auf den Analystenempfehlungen. Insgesamt geben 2 Analysten eine Kaufempfehlung ab, während keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorliegen. Interessanterweise liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für First Business Services bei 38,5 USD, was einer negativen Entwicklung von -4,91 Prozent entspricht.

Insgesamt wird die Aktie von First Business Services auf Basis der technischen Analyse und der Analystenempfehlungen mit einem positiven Rating versehen.

