Arch Capital Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Arch Capital Group":

Die technische Analyse der Arch Capital zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 78,43 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 87,4 USD lag und somit einen Abstand von +11,44 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 78,94 USD, was einer Differenz von +10,72 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich also ein insgesamt "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich hat die Arch Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt sie jedoch 151387,33 Prozent unter dem Durchschnitt, während die mittlere jährliche Rendite für Versicherungsaktien bei 15,84 Prozent liegt, und die Arch Capital aktuell 18,74 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 9,43 und liegt somit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 41. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Arch Capital festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.