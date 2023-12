Arch Capital Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Arch Capital Group":

Die technische Analyse der Arch Capital-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 76,56 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 73,54 USD liegt somit nur um 3,94 Prozent darunter. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 81,98 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Schlusskurs um 10,3 Prozent darunter liegt. In diesem Fall wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Arch Capital mit 0 % eine niedrigere Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,86 % auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 10 die Aktie positiv und 4 neutral einschätzen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 82,15 USD, was einer Erwartung von 11,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arch Capital liegt bei 48,45, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.