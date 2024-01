Arch Capital Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Arch Capital Group":

In den letzten vier Wochen konnte bei Arch Capital eine positive Veränderung in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien beobachtet werden. Dies führt dazu, dass die Aktie von uns mit "Gut" bewertet wird. Die Zunahme in der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde, was zu einem positiven Stimmungsbild führt. Insgesamt erhält Arch Capital daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Im Bereich der Dividende zeigt sich jedoch ein negativer Trend, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -3,9 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält Arch Capital von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Arch Capital bei 77,15 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 77,69 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Die Distanz zum GD200 beträgt +0,7 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem Abstand von -3,33 Prozent.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Arch Capital-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Bewertungen der Analysten belaufen sich auf 11 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Auch das Kursziel der Analysten von 83,14 USD führt zu einer positiven Einschätzung, da dies eine potenzielle Performance von 7,02 Prozent bedeuten würde. Insgesamt erhält die Aktie daher von unserer Redaktion das Rating "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.