Arch CapitalADR Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Analysten sehen die Aktie von Arch Capital auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel an. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 10 positiv, 4 neutral und keine negativ. Es gab keine Aktualisierungen von Analystenbewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 82,15 USD, was einer Erwartung von 11,71 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 73,54 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen diskutierten die Anleger vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Arch Capital. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv. Statistische Auswertungen großer Datenmengen zeigten jedoch in den letzten zwei Wochen eine Überzahl an Verkaufssignalen. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Arch Capital festgestellt werden. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl von Beiträgen, zeigte ebenfalls eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Arch Capital für dieses Kriterium daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arch Capital liegt bei 48,45, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und daher mit "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung für die Arch Capital-Aktie auf Grundlage der Analystenbewertungen, des Anleger-Sentiments, des Stimmungsbilds und des Relative Strength Index.