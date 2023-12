Arch CapitalADR Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Versicherungsgesellschaft Arch Capital schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,89 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den letzten zwölf Monaten haben 14 Analysten die Aktie bewertet, wobei 10 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung. Allerdings hat eine jüngste Analyse zu einer durchschnittlichen Empfehlung von "Neutral" geführt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 82,15 USD, was einen Anstieg um 10,02 Prozent vom aktuellen Kurs (74,67 USD) bedeuten würde. Die daraus resultierende Empfehlung ist somit "Gut". Die technische Analyse zeigt einen Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage von 76,38 USD, während der letzte Schlusskurs bei 74,67 USD lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Unterschreitens des gleitenden Durchschnitts um 10,49 Prozent. Das Sentiment im Internet ist von mittlerer Aktivität geprägt, und die Stimmungsänderung wird als negativ bewertet, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.

