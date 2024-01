Arch Bio Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Für 25 Tage beträgt der RSI25 33,66, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Arch Bio derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,79%. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Arch Bio ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arch Bio einen Wert von 208 auf, während vergleichbare Unternehmen einen Durchschnittswert von 17 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist.

Insgesamt erhält die Arch Bio-Aktie daher in den genannten Kategorien eine negative Bewertung.